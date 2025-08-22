Операция спасения. Пермские врачи спасли мальчика из Кыргызстана

Эта история для пермских врачей началась в ноябре 2024 г. В Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Перми поступил полуторагодовалый Аалы из Кыргызстана. Но прежде чем попасть к пермским специалистам, маленький мальчик и его мама проделали непростой путь.
Слишком поздно.
Айнура Жанышова рассказывает, что никаких поводов для беспокойства во время беременности у нее не было. Да и первые месяцы жизни ребёнка всё было хорошо.
«О том, что у сына врождённый порок сердца, мы впервые узнали, когда ему было два с половиной месяца. Мы стали обращаться в разные клиники у себя в Кыргызстане — как в государственные, так и в частные. Врачи не могли поставить точный диагноз. И всё время откладывали операцию: то ребёнок был слишком маленьким, то гемоглобин у него был очень низкий», — вспоминает женщина.
В итоге вместо лечения мальчик проходил только обследования. Ситуация со здоровьем при этом ухудшалась. К полутора годам у ребёнка появилась одышка, он плохо набирал вес, часто болел.
«После очередного УЗИ мы отправили медицинские документы в клинику в Турции на консультацию. Нам ответили, что мы обратились слишком поздно, что уже возникли последствия, из-за которых они не могут сделать операцию, потому что ребёнок её не перенесёт. Оказалось, что изначально нам был поставлен неверный диагноз», — говорит Айнура Жанышова.
Мама мальчика не собиралась сдаваться. Она продолжала искать варианты спасения сына. Женщина узнала, что в России, в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова работает врач родом из Кыргызской Республики. Она нашла его в соцсетях и написала сообщение, приложив медицинские документы.
Сердечно-сосудистый хирург, д.м.н. Бакытбек Кадыралиев не понаслышке знает, что во многих странах ближнего зарубежья выявляемость врождённых пороков сердца, к сожалению, очень низкая. Он ответил на сообщение в соцсетях, и в скором времени маму с мальчиком пригласили на консультацию в Пермь.
Несколько этапов.
Пермские врачи должны были решить, возможно ли провести операцию, чтобы спасти ребёнка. После обследований ему поставили окончательный диагноз: двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с дефектом межжелудочковой перегородки.
«Сложность лечения диктовало упущенное время. Диагноз Аалы требовал операции на пятом месяце жизни», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург детского отделения ФЦССХ им. С. Г. Суханова, к.м.н. Пётр Лазарьков.
Диагноз мальчику не смогли поставить вовремя, что привело к ухудшению состояния. К полутора годам у ребёнка уже развилась выраженная лёгочная гипертензия.
«В такой ситуации радикальная коррекция порока несёт в себе большие риски возникновения тяжёлых осложнений, поэтому мы выбрали тактику этапного лечения. Первым этапом была выполнена операция по суживанию лёгочной артерии, чтобы снизить давление и подготовить сердечко ребёнка к радикальной операции», — говорит Пётр Лазарьков.
Всё прошло успешно. Мальчик с мамой уехали домой и вернулись в Пермь через полгода. Врачи убедились, что организм ребёнка готов к выполнению основного этапа, и успешно провели радикальную коррекцию.
«После операции у пациента уменьшилась одышка, он стал более активным, подвижным. В послеоперационном периоде ребёнку подобрали медикаменты, от которых со временем можно будет полностью уйти», — говорит детский кардиолог ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России (г. Пермь) Анастасия Епанова.
Упущенное в этой истории время превратило стандартную клиническую ситуацию буквально в операцию спасения, где ключевую роль сыграли пермские врачи. Их мастерство помогло спасти маленького пациента. И сейчас мальчик уже дома. У него появился шанс на полное выздоровление.