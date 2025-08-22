Операция спасения. Пермские врачи спасли мальчика из Кыргызстана

«О том, что у сына врождённый порок сердца, мы впервые узнали, когда ему было два с половиной месяца. Мы стали обращаться в разные клиники у себя в Кыргызстане — как в государственные, так и в частные. Врачи не могли поставить точный диагноз. И всё время откладывали операцию: то ребёнок был слишком маленьким, то гемоглобин у него был очень низкий», — вспоминает женщина.