Космическая погода ухудшается: ученые предупредили о риске повторных выбросов протуберанцев на Солнце 22 августа

Сотрудники Института космических исследований Российской академии наук предупредили о риске повторных выбросов крупных протуберанцев на Солнце 22 августа 2025 года. По их данным, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка сохранялась спокойной, а вспышечная активность была слабо повышенной без рисков для Земли.