Космическая погода ухудшается: ученые предупредили о риске повторных выбросов протуберанцев на Солнце 22 августа

ИКИ РАН предупредил о риске повторных выбросов крупных протуберанцев на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Института космических исследований Российской академии наук предупредили о риске повторных выбросов крупных протуберанцев на Солнце 22 августа 2025 года. По их данным, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка сохранялась спокойной, а вспышечная активность была слабо повышенной без рисков для Земли.

Согласно прогнозу на ближайшие сутки, геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Однако вспышечная активность прогнозируется как умеренная с риском повторных выбросов крупных протуберанцев. Ученые продолжают мониторинг солнечной активности для своевременного обнаружения потенциально опасных явлений.

Ранее ИКИ РАН информировал, что Земля сумела адаптироваться к корональным дырам, происходящим на Солнцам. Отмечается, что крайнее явление случилось практически без серьезных последствий для нашей планеты.