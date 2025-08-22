Миллиардер подал иск из-за предыдущего владельца-уголовника знаменитой картины

Лондонский миллиардер и венчурный капиталист Сасан Гандехари, согласно информации Financial Times, подал в суд на аукционный дом Christie’s, утверждая, что компания скрыла уголовное прошлое предыдущего владельца картины Пабло Пикассо.
Произведение было оценено в 14,5 млн фунтов стерлингов (19,6 млн долларов).
Гандехари, через свою компанию Brewer Management Corporation, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, по данным издания, утверждает, что Christie’s не сообщил о том, что картина «Женщина в кресле-качалке (Жаклин)» ("Femme dans un rocking-chair) (1956) раньше принадлежала Хосе Местре-старшему, испанскому бизнесмену, осуждённому за международную торговлю наркотиками. Он был приговорён к 9 годам тюремного заключения.
Между тем согласно иску, на который ссылается издание, Christie’s сообщила Гандехари, что владельцем картины на момент продажи был сын Местре, Хосе Местре-младший.