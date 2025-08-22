Ричмонд
В Красноярске дом на Бограда официально признали аварийным и подлежащим сносу

Многоквартирный дом № 114 на улице Бограда официально признан аварийным и подлежащим сносу.

Многоквартирный дом № 114 на улице Бограда официально признан аварийным и подлежащим сносу.

Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией 14 августа, документ подписал руководитель департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска Дмитрий Безруких.

Поводом для признания дома аварийным стал инцидент, произошешедший в июле, когда рядом со зданием образовался провал грунта. После ЧП в мэрии обещали провести работы по восстановлению фундамента в течение двух месяцев и заявляли о возможности возвращения жильцов в свои квартиры уже в сентябре.

Однако вместо ремонта комиссия приняла решение о сносе здания. Напомним, что ранее в мэрии рассматривали вариант восстановления фундамента и ремонта здания, но экспертиза показала нецелесообразность проведения таких работ.

Ранее глава СК России инициировал проверку эвакуации жителей аварийного дома в Красноярске.