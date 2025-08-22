В Красноярске дом на Бограда официально признали аварийным и подлежащим сносу

Поводом для признания дома аварийным стал инцидент, произошешедший в июле, когда рядом со зданием образовался провал грунта. После ЧП в мэрии обещали провести работы по восстановлению фундамента в течение двух месяцев и заявляли о возможности возвращения жильцов в свои квартиры уже в сентябре.