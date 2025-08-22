В Новосибирске рассмотрят дело матери, чья дочь погибла, упав с балкона

Трагедия произошла на улице Бориса Богаткова в начале лета текущего года.
В Дзержинском районном суде города Новосибирска зарегистрировано уголовное производство, матери инкриминируют непредумышленное причинение смерти — в результате трагического инцидента её пятилетняя дочь упала с балконного ограждения. Предварительное слушание по делу запланировано на 28 августа, о чём информирует пресс-служба судебной системы Новосибирской области.
Согласно материалам следствия, в ночь с 7 на 8 июня 2025 года Цветкова покинула свою квартиру, расположенную на пятом этаже многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, оставив малолетнюю дочь без присмотра. Ребёнок, оказавшись на балконе с незакрытым окном, взобрался на скамейку и потерял равновесие, упав вниз. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и девочка скончалась на месте происшествия.
Дата судебного заседания назначена на конец августа.