В Молдове учебные заведения открывались даже во время Великой Отечественной войны: Как «советские оккупанты» воплощали в жизнь свои «коварные» планы по «порабощению» коренного населения" &m

Зооветеринарный техникум был открыт 1 августа 1944 года на месте бывшей сельскохозяйственной школы в селе Гринауцы Окницкого района МССР.

Источник: Комсомольская правда

Экс-вице-премьер Александр Муравский ответил ПАС-овцам и их единомышленникам, которые трубят во всех СМИ и соцсетях про страшные времена советской «оккупации».

"В августе 1944 года два паренька из бедной молдавской крестьянской семьи: мой папа, которому ещё не исполнилось 14 лет, и его старший 19-летний брат стали студентами зооветеринарного техникума.

В чём значимость события?

Техникум был открыт к 1 августа 1944 года на месте бывшей сельскохозяйственной школы в с. Гринауцы Окницкого района МССР. Почти вся территория МССР ещё была занята немецко-румынскими войсками. Ясско-Кишинёвская операция находилась в стадии подготовки и была проведена 20−29 августа 1944 года. Но северные районы республики уже были освобождены в марте-апреле 1944 года.

И вот в нескольких десятках км от Гринауц гремела войны, а уже открывались учебные заведения для подготовки местных специалистов.

Так «советские оккупанты» воплощали в жизнь свои «коварные» планы по «порабощению» коренного населения", — написал Муравский в социальных сетях.

