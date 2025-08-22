Техникум был открыт к 1 августа 1944 года на месте бывшей сельскохозяйственной школы в с. Гринауцы Окницкого района МССР. Почти вся территория МССР ещё была занята немецко-румынскими войсками. Ясско-Кишинёвская операция находилась в стадии подготовки и была проведена 20−29 августа 1944 года. Но северные районы республики уже были освобождены в марте-апреле 1944 года.