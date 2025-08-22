Ричмонд
В Интернете появился фейк о «массовом отравлении» военных на учениях

Министерства обороны Беларуси и России заявили, что проблем со здоровьем у участников учений «Запад-2025» нет.

Источник: Комсомольская правда

В telegram-каналах, признанных экстремистскими, распространяется информация о том, что на учениях «Запад-2025» российские военные массово отравились едой. Эти сообщения не соответствуют действительности, пишет mlyn.by.

Министерства обороны Беларуси и России заявили, что никаких проблем со здоровьем у участников учений нет. Об этом же говорят и медики. В Борисовской центральной больнице сообщили, что к ним не поступали военные с симптомами отравления или кишечной инфекции.

Отмечается, что с приближением активной фазы учений объем дезинформации в сети будет только увеличиваться. Поэтому эксперты советуют доверять только официальной информации.

