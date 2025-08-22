Воронежцы остаются без мобильного интернета с вечера 21 августа

Отражение атаки БПЛА в Воронежской области продолжается. Накануне власти сообщили о двух сбитых летательных аппаратах, затем — еще о четырех. В течение ночи удалось ликвидировать семь украинских дронов. Опасность атаки для всего региона на данный момент сохраняется. Ограничения в работе мобильного интернета вводятся в целях безопасности, как ранее поясняли власти. И чаще всего привязаны именно к периодам, когда дроны приближаются к границам региона.