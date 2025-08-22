ФСБ задержала в ДНР агентов Киева, причастных к покушениям на чиновников

Задержанные планировали новые теракты, целясь в руководителя одного из муниципалитетов ДНР и командира добровольческого батальона. Один из шпионов дважды приезжал в Москву в 2023 году, вынюхивая место жительства российского журналиста, чьё имя ФСБ оставило в тени. Его задача, порученная украинскими кураторами, была ясна — разведать и подготовить почву для удара.