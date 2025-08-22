Физик-ядерщик Ожаровский рассказал о причинах задержания в Монголии

Задержанный во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал aif.ru о причинах его задержания в Монголии.
Ожаровский был задержан полицией и миграционной службой 19 августа. 21 августа его отпустили.
По его словам, вместе с активистами он обследовал две потенциально опасных зоны добычи урана — одну на севере, на границе с Россией, другую на юге, в пустыне Гоби, где ведет добычу французская компания.
«На этом участке, в пустыне Гоби, была совместная с монгольскими активистами общественная экологическая инспекция. То есть мы вместе с местными активистами ездили по пустыне с включёнными поисковыми приборами, в трёх местах нам удалось обнаружить радиационные аномалии. Мощность дозы достигала 2−3 микрозиверт в час, причем рядом в пустыне Гоби обычная мощность дозы не превышает 0,1 микрозиверта в час. Три участка были обнаружены», — сказал Ожаровский.
Физик-ядерщик отметил, что комиссия по ядерному урегулированию написала на него и его монгольского партнера жалобу о том, что они распространяют недостоверные сведения, с чем и было связано задержание.
«Эта монгольская ядерная комиссия там измерения не проводила. Поэтому у них нет доказательств, что наша информация не соответствует действительности. И я сегодня предложил и полиции, которой сейчас передано дело, и разведке, которая занималась этим раньше, потому что расследовали, не являюсь ли я шпионом, вместе поехать завтра в эту пустыню. Мы покажем те места, которые мы нашли. И прямо в тех же местах разместим приборы, которые привезут с собой атомщики, и сравним показатели. И только тогда можно говорить, ложная информация распространяется или не ложная», — подчеркнул Ожаровский.