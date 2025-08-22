Физик-ядерщик Ожаровский рассказал о причинах задержания в Монголии

«Эта монгольская ядерная комиссия там измерения не проводила. Поэтому у них нет доказательств, что наша информация не соответствует действительности. И я сегодня предложил и полиции, которой сейчас передано дело, и разведке, которая занималась этим раньше, потому что расследовали, не являюсь ли я шпионом, вместе поехать завтра в эту пустыню. Мы покажем те места, которые мы нашли. И прямо в тех же местах разместим приборы, которые привезут с собой атомщики, и сравним показатели. И только тогда можно говорить, ложная информация распространяется или не ложная», — подчеркнул Ожаровский.