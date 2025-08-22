Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

В районе Люблино сдан в эксплуатацию 17-й нововозведенный дом по программе реновации, предназначенный для заселения жильцов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Более 600 жителей Москвы, а именно 220 семей из трех старых зданий, начинают переселение в новые квартиры. В комплексе насчитывается 348 квартир, включая четыре, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, отметил мэр Москвы.
Новый жилой комплекс значительно превосходит по уровню комфорта старые дома. Он оснащен 16 лифтами, местами для хранения колясок и велосипедов, а также комнатами для консьержей. На первом этаже планируется размещение магазинов и сервисных предприятий. Во дворе будут созданы три детские игровые зоны, спортивная площадка и зоны для отдыха.
Район Люблино является одним из самых активных участников программы реновации. Жители 57 домов, 48 из которых уже полностью расселены, уже переехали или находятся в процессе переезда в новое жилье.