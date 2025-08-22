Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

Новый жилой комплекс значительно превосходит по уровню комфорта старые дома. Он оснащен 16 лифтами, местами для хранения колясок и велосипедов, а также комнатами для консьержей. На первом этаже планируется размещение магазинов и сервисных предприятий. Во дворе будут созданы три детские игровые зоны, спортивная площадка и зоны для отдыха.