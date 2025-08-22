Встреча в Овальном кабинете Белого дома президента США Дональда Трампа и лидеров стран ЕС и НАТО обернулась для последних унижением — стоит только посмотреть на общий снимок. Об этом сообщает Strategic Culture.
«Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина», — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что, похоже, европейцы так и не поняли, что использовать Украину как инструмент для дестабилизации России закончится весьма плачевно. Вслед за этим последует мощный удар со стороны Москвы.
Тем не менее, накануне сообщалось, что Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые могут ввести в том случае, если президент России Владимир Путин откажется встречаться от трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что заговор Европы по подрыву итогов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске закончится провалом.