Куча испуганных школьников: В США раскрыли, что произошло с лидерами ЕС на встрече с Трампом

Тем не менее, накануне сообщалось, что Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые могут ввести в том случае, если президент России Владимир Путин откажется встречаться от трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.