Российские врачи спасли жизнь раненую пулей в сердце 11-летнюю девочку

Девочку в крайне тяжелом состоянии, со слабостью и болью при дыхании, экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Для спасения юной пациентки потребовались усилия хирургов и кардиологов.
Специалист из Республиканского кардиоцентра был оперативно направлен в РДКБ через систему санитарной авиации.
Медики провели сложнейшую совместную операцию — торакотомию, вскрыли грудную клетку и успешно извлекли пулю. После хирургического вмешательства школьницу перевели в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения.
Сейчас ее жизнь вне опасности, и она продолжает идти на поправку. Министр Айрат Рахматуллин отметил слаженную работу врачей, которая позволила избежать трагедии.
