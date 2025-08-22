Под крышей дона: новую «Мафию» перевели на русский и завезли в Россию

Постоянный конкурент GTA, четвертая «Мафия» за первые пять дней после мирового релиза разошлась тиражом более 800 тыс. копий и стала одной из важнейших новинок августа. В российском Steam ее купить нельзя, и онлайн-магазин PlayStation в стране тоже пока не работает. Поэтому геймеры ждали дисков, тем более что официальная версия Mafia: The Old Country полностью переведена на русский, есть и субтитры, и дубляж. «Известия» оценили флагманскую версию для PS5 и делятся первыми впечатлениями.
Почему у Mafia: The Old Country русский язык.
Как получилось так, что игра полностью переведена на русский, но при этом недоступна россиянам? Редакция направила запрос собственнику франшизы Mafia, компании Take Two Interactive, с просьбой разъяснить причины использования полноценной русской локализации, если в Steam купить нельзя. На момент сдачи материала ответ не пришел. Но очевидно, что создатели игры явно целятся не просто в русскоговорящую, но именно в российскую аудиторию. Потому что иначе достаточно было бы сделать русские субтитры и не тратиться на дорогостоящий дубляж, такие затраты оправданны, если аудитория действительно очень большая и платежеспособная.
Некоторые эксперты предполагают, что такой перевод мог делаться для русскоязычных граждан Казахстана, но тогда непонятно, почему, если издатели игры так ценят этот рынок, нет казахского дубляжа, а русских в стране живет менее 3 млн. Всё же больше похоже на то, что Take Two Interactive формально ушла из РФ из-за санкций, но продолжает в действительности работать на российскую аудиторию и делает вполне реальные шаги в ее направлении. Хотя настоящие ценители, без сомнения, выберут сицилийский язык, впервые добавленный в серию для максимально аутентичного погружения.
Кому понравится новая «Мафия».
Mafia: The Old Country — новая часть криминального экшена от американской студии Hangar 13, посвященная противостоянию мафиозных кланов. Действие разворачивается в начале XX века на Сицилии. Разработчики вернулись к корням франшизы, сделав акцент на сюжете и атмосфере, как в первых двух частях. Это удалось, но лишь отчасти.
Прохождение The Old Country оставляет смешанные впечатления: фанаты получили ностальгический заряд за счет обилия отсылок к предыдущим частям — гонкам, переноске ящиков, ритуалу инициации, культовой фразе «святой отец, я согрешил» и насыщенному итальянскому колориту (омерта, диалекты, атмосфера сицилийских улочек). И это, конечно, хорошо, но в какой-то момент автоцитат становится слишком много. Мы чувствуем себя зажатыми со всех сторон традицией, шаблонами и негибкими сценарными решениями.
Игра ограничивает жесткими рамками: отклонение от заданного пути воспринимается как нарушение «хрупкой ткани истории». Современные AAA-проекты сегодня часто ругают за бессмысленные побочные квесты, отнимающие много вполне реального времени. Создатели The Old Country из этого сделали вывод, что раз игры широки, надо бы сузить. Поэтому интерактивность доведена до минимума. Можно вести себя как угодно, реакции не последует. Пешеходы и телеги игнорируют проезжающие машины, за наезд на мирного жителя не следует никакой «кары» — ни угроз от дона Торризи, ни хотя бы упоминаний о «людях чести». Даже минимальная система последствий отсутствует.
Разочаровывают ножевые дуэли. Их реализация навязчива: вызов на поединок возникает в неподходящие моменты (чаще всего в горящем доме), а отказаться нельзя. Вместо этого можно было бы ввести систему выбора: ветку навыков «Ножевой боец» с прокачкой клинка, случайные вызовы на улицах, арену для дуэлей (как в Ghost of Tsushima) или использование ножа в боях с NPC, где окружающие замирают, наблюдая за честным поединком. Также игроки с огнестрельным оружием могли бы выбирать между выстрелом и дуэлью, получая разные награды, — это добавило бы веса выбору. Ничего этого здесь нет. Просто зачем-то приходится всё время драться ножом.
Чем заниматься в игре.
Главный герой — сицилиец Энцо Фавара, проданный отцом в пятилетнем возрасте владельцам серных шахт за долги. Спустя 12 лет Энцо бежал, был спасен доном Бернардо Торризи и взят на службу. За четыре года (1904−1907) Энцо прошел путь от помощника (погрузка ящиков, чистка конюшен) до ценного солдата семьи. Однако его карьеру осложняет любовь к дочери дона, Изабелле, которая отвечает ему взаимностью, но у Торризи на девушку другие планы.
Все это происходит в атмосфере классических мафиозных фильмов. Это удалось на славу: игра действительно кинематографична. Прохождение на среднем уровне сложности занимает около 15 часов — разумная продолжительность, недавний Assassin’s Creed Shadows довел до финала менее 15% игроков. Однако The Old Country развивается слишком неспешно, с эпическим темпом: первая перестрелка происходит к третьему часу, а первый значимый сюжетный поворот — к четвертому. Разработчики уделяют много внимания становлению Энцо, но если вы смотрели и читали что-то про сицилийскую мафию, вы и так заранее предугадываете каждое событие. Такой сюжет называют классическим, от проверенного рецепта до избитого хода расстояние короткое.
Яркий пример — вулкан Этна, который медленно извергается на протяжении четырех лет, чтобы в финале стать декорацией для последней миссии. Эффектная метафора, но мы слишком долго ждем этого, поэтому не слишком удивляемся. Может, потому что образ Энцо подан схематично, огрубленно. Он не эволюционирует, слепо следует указаниям, мы к нему никак не можем подключиться, волноваться за него, на его месте мог быть кто угодно еще.
Миссии строятся по шаблону — задание на вилле, поездка к цели, скрытое проникновение, выполнение задачи, побег. Противники редко собираются больше двух, плохо замечают игрока, а Энцо может подсвечивать врагов через стены, словно супергерой, и эту способность нам никак не объясняют. Просто может — и всё. В начале ХХ века. Перестрелки ведутся одинаковым оружием, враги бегут напролом, не реагируют на гранаты.
Бои с боссами на ножах поначалу добавляют динамики, но они, как мы выше говорили, повторяются. Игроки могли бы сражаться в подпольных клубах, но разработчики этого не предусмотрели. К незначительным недостаткам относятся бесследное исчезновение врагов из ящиков, предупреждения о возврате в зону задания при отходе на несколько метров, а также система заточки ножей (требующая ресурсов, но не влияющая на сюжет).
Кстати, формально The Old Country имеет открытый мир, но он нужен лишь для наслаждения пейзажами Сицилии (апельсиновые сады, виноградники, деревни, море). Побочных миссий и мини-игр нет, только коллекционные предметы (газеты, записки), не влияющие на геймплей. Зато можно кататься на лошадях, а не только на старинных драндулетах. Сюжетно это практически не обыграно.
В итоге Mafia: The Old Country оказывается сплошным противоречием. С одной стороны, в ней устаревшие механики и предсказуемый сюжет; с другой — потрясающая атмосфера Сицилии начала XX века и художественная постановка, достойная криминального боевика. Ностальгический заряд щедро приправлен отсылками к остальным частям серии. Игра действительно старомодна, сейчас так уже не делают. Нам предлагают вернуться в детство. И остаться там до выхода следующей GTA, а это еще очень и очень нескоро. Хорошо хоть, что верхом на лошадках разрешают кататься: полноценно и впервые за всю историю серии.
Версия игры для платформы PlayStation 5 предоставлена компанией «Ачивка», крупнейшим в РФ дистрибутором консолей и видеоигр.