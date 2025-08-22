Под крышей дона: новую «Мафию» перевели на русский и завезли в Россию

Разочаровывают ножевые дуэли. Их реализация навязчива: вызов на поединок возникает в неподходящие моменты (чаще всего в горящем доме), а отказаться нельзя. Вместо этого можно было бы ввести систему выбора: ветку навыков «Ножевой боец» с прокачкой клинка, случайные вызовы на улицах, арену для дуэлей (как в Ghost of Tsushima) или использование ножа в боях с NPC, где окружающие замирают, наблюдая за честным поединком. Также игроки с огнестрельным оружием могли бы выбирать между выстрелом и дуэлью, получая разные награды, — это добавило бы веса выбору. Ничего этого здесь нет. Просто зачем-то приходится всё время драться ножом.