Василий Десятков: на новом участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе открыли четыре пешеходных перехода

В столице запустили движение по новому отрезку магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (С-Б-В) от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.
«Магистраль С-Б-В обеспечивает бессветофорное движение транспорта. Для удобства жителей и доступа к остановкам на новом участке оборудовали четыре пешеходных перехода: три подземных и один надземный. Подземные расположены у домов 42, строение 1, и 52 по улице Поляны, а также у владения 6 на улице Бартеневской. Надземный переход появился в районе жилого комплекса “Белые ночи”», — отметил Десятков.
Протяженность нового участка от Эдварда Грига до Поляны — около двух километров. В рамках проекта построено и реконструировано 5,7 км дорог, включая съезды на улицы Поляны и Эдварда Грига.
Строительство магистрали продолжается: финальный отрезок до Варшавского шоссе будет включать четыре искусственных сооружения и шесть дополнительных пешеходных переходов.
Трасса С-Б-В соединяет пять вылетных магистралей — Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она стала ключевой частью транспортного каркаса Новой Москвы и дублером юго-западного и южного сегментов МКАД.