Василий Десятков: на новом участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе открыли четыре пешеходных перехода

«Магистраль С-Б-В обеспечивает бессветофорное движение транспорта. Для удобства жителей и доступа к остановкам на новом участке оборудовали четыре пешеходных перехода: три подземных и один надземный. Подземные расположены у домов 42, строение 1, и 52 по улице Поляны, а также у владения 6 на улице Бартеневской. Надземный переход появился в районе жилого комплекса “Белые ночи”», — отметил Десятков.