Стала известна причина масштабного отключения света в Советском районе Самары

В четверг вечером, 21 августа, жители Советского района столкнулись с массовым отключением света. Электричества не было в десятках многоквартирных домов. В АО «ССК» рассказали о причине массового сбоя энергоснабжения. Им стал порыв кабеля при перекладке теплотрассы.