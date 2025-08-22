В Ярославле началось благоустройство Советской улицы

«Участок работ относительно небольшой — около 400 метров. Здесь учтены все виды работ, которые только могли бы быть, поэтому улица должна получиться красивой и современной. Самое важное — на этом объекте будет реализован проект “Чистое небо”. Все опоры будут новые, чтобы обеспечить нормативную освещенность на улице. Во время ремонта на участке будут локальные перекрытия, поэтому прошу заранее выбирать маршруты движения и обращать внимание на дорожные знаки», — подчеркнул директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.