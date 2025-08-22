В Ярославле началось благоустройство Советской улицы

Благоустройство территории от Советской улицы до Красной площади в Ярославле началось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве дорожного хозяйства Ярославской области.
Во время работ дорожники заменят асфальт на проезжей части, обновят покрытие на тротуарах, установят новые опоры освещения, сделают парковочные карманы и нанесут разметку. Также планируется смонтировать проекционные пешеходные переходы.
«Участок работ относительно небольшой — около 400 метров. Здесь учтены все виды работ, которые только могли бы быть, поэтому улица должна получиться красивой и современной. Самое важное — на этом объекте будет реализован проект “Чистое небо”. Все опоры будут новые, чтобы обеспечить нормативную освещенность на улице. Во время ремонта на участке будут локальные перекрытия, поэтому прошу заранее выбирать маршруты движения и обращать внимание на дорожные знаки», — подчеркнул директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.