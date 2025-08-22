Названо опасное последствие недостаточного употребления воды: и это не обезвоживание

Недостаточное употребление воды может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, и это не обезвоживание. Ученые предупреждают, что недостаточное употребление воды может спровоцировать повышение уровня стресса и увеличить риск серьезных проблем со здоровьем.
Исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета Джона Мура, показало, что у людей, которые не соблюдают ежедневные нормы гидратации, уровень гормона стресса кортизола оказался значительно выше в ситуациях высокого давления, пишет Daily Mail.
Устойчиво повышенный уровень кортизола связан с целым рядом проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца, диабет 2 типа, ожирение, депрессию и тревожность. Известно также, что хронический стресс ослабляет иммунную систему, делая людей более уязвимыми к болезням.
В исследовании приняли участие 32 добровольца, половина из которых выпивала всего 1,5 литра воды в день, в то время как другая половина соблюдала рекомендуемую норму.
Уровень гидратации отслеживался с помощью образцов мочи и крови, прежде чем они прошли лабораторный стресс-тест, разработанный для имитации нервотрепки в реальной жизни.
Каждого участника попросили подготовиться всего за десять минут перед тем, как отправиться на импровизированное собеседование при приеме на работу, где в комнате, оборудованной поддельной камерой, их ждали три человека в белых халатах. Сразу после этого им было предложено выполнить несложное арифметическое задание в уме, вычитая числа как можно быстрее.
Образцы слюны, собранные до и после теста, показали, что уровень кортизола значительно повысился у тех, кто пил меньше воды, что позволяет предположить, что даже незначительное обезвоживание может усилить реакцию организма на стресс и со временем привести к ухудшению здоровья.
Профессор Нил Уолш из Школы спорта и физических упражнений LJMU описал этот тест как «действительно тревожащий».
Комментируя полученные результаты, он сказал: «Мы знаем, что люди, которые ежедневно потребляют мало жидкости и не соблюдают рекомендации, скорее всего, плохо увлажнены. Но чего мы не знали, так это того, что при последующем воздействии стресса на этих людей в контролируемых условиях у них усилится гормональная реакция на стресс».
Однако профессор Уолш отметил, что физические признаки стресса, такие как учащенное сердцебиение, потливость рук и сухость во рту, были одинаковыми в обеих группах.
«Обе группы испытывали одинаковое беспокойство и испытывали одинаковое учащение сердцебиения во время стресс-теста, — сказал он. — Однако у людей, которые не получали достаточного количества жидкости, потому что они не пили достаточно воды каждый день, уровень кортизола был гораздо выше».
По словам профессора Уолша, группа, потреблявшая мало жидкости, также не испытывала более сильной жажды, чем те, кто пил больше: "Кортизол является основным гормоном стресса в организме, и повышенная реактивность кортизола на стресс связана с повышенным риском сердечных заболеваний, диабета и депрессии.
«Если вы знаете, что у вас поджимают сроки или вам нужно выступить с речью, держать бутылку с водой под рукой может стать хорошей привычкой, которая может принести пользу вашему здоровью в долгосрочной перспективе».
Но профессор Уолш добавил, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять результаты, недавно опубликованные в журнале прикладной физиологии. Это включает в себя изучение того, может ли увеличение потребления воды теми, кто пьет недостаточно, снизить реакцию на ежедневные «микро-стрессоры», такие как пробки на дорогах или презентации на работе.
«Нам хотелось бы думать, что соблюдение рекомендаций по потреблению воды может стать одной из многих вещей, которые вы могли бы сделать, чтобы изо дня в день притуплять реакцию кортизола», — сказал ученый.
В Великобритании министерство здравоохранения рекомендует взрослым выпивать от шести до восьми чашек жидкости в день, что составляет примерно 1,5-два литра, напоминает Daily Mail. Однако людям, возможно, нужно пить больше в жаркую погоду, если они ведут активный образ жизни, восстанавливаются после болезни, беременны или кормят грудью.
В начале этого года анализ, проведенный Британским фондом сердца (BHF), показал рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей трудоспособного возраста. С 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых трудоспособного возраста в Великобритании возросла на 18% — с 18 693 до 21 975 в 2023 году, составляя в среднем 420 случаев в неделю.
