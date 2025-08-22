Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе открыли новые переходы

Четыре пешеходных перехода были открыты в рамках запуска движения на участке от ул. Эдварда Грина до ул. Поляны.

Источник: Аргументы и факты

Один надземный и три подземных пешеходных перехода открыли на новом участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (С-Б-В), рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Новые пешеходы открыты в рамках запуска движения по участку магистрали от ул. Эдварда Грина до ул. Поляны.

«На магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе организовано бессветофорное движение. Для удобства пешеходов и комфортного доступа к остановкам наземного городского транспорта на новом участке трассы построено четыре пешеходных перехода», — сообщил Десятков.

Уточняется, что надземный переход расположен в районе жилого комплекса «Белые ночи». Подземные переходы находятся рядом с домами № 42, ст. 1 и № 52 по ул. Поляны, а также у владения 6 по ул. Бартеневской.

Длина нового участка магистрали С-Б-В составляет порядка двух километров. В настоящее время было построено и реконструировано 5,7 км. дорог, в том числе съезды с трассы на улицы Эдварда Грига и Поляны.

Продолжается возведение финального участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Благодаря открытию дороги транспортная доступность улучшилась для жителей Южного и Северного Бутова, а также для жителей Коммунарки.

Новая дорога связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры и уменьшила нагрузку на улицы Поляны, Веневскую и Бартеневскую.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше