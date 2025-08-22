На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе открыли новые переходы

Один надземный и три подземных пешеходных перехода открыли на новом участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (С-Б-В), рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
Новые пешеходы открыты в рамках запуска движения по участку магистрали от ул. Эдварда Грина до ул. Поляны.
«На магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе организовано бессветофорное движение. Для удобства пешеходов и комфортного доступа к остановкам наземного городского транспорта на новом участке трассы построено четыре пешеходных перехода», — сообщил Десятков.
Уточняется, что надземный переход расположен в районе жилого комплекса «Белые ночи». Подземные переходы находятся рядом с домами № 42, ст. 1 и № 52 по ул. Поляны, а также у владения 6 по ул. Бартеневской.
Длина нового участка магистрали С-Б-В составляет порядка двух километров. В настоящее время было построено и реконструировано 5,7 км. дорог, в том числе съезды с трассы на улицы Эдварда Грига и Поляны.
Продолжается возведение финального участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Благодаря открытию дороги транспортная доступность улучшилась для жителей Южного и Северного Бутова, а также для жителей Коммунарки.
Новая дорога связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры и уменьшила нагрузку на улицы Поляны, Веневскую и Бартеневскую.