В Красноярске признали подлежащим сносу дом на Бограда, 114

В Красноярске решили снести дом на улице Бограда. Его признали аварийным. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.
Распоряжение за подписью руководителя департамента городского хозяйства и транспорта Дмитрия Безруких появилось еще 19 августа, но внимание на него обратили только сейчас.
В распоряжении говорится, что дом на Бограда, 114 признали аварийным и подлежащим сносу. Решение было принято межведомственной комиссией 14 августа 2025 года.
Как прокомментировали в мэрии Красноярска, дом признан аварийным. Однако приоритетного права на снос у него нет. Сроки расселения зависят от финансирования, а также порядка очерёдности. На данный момент продолжаются работы по укреплению конструкций дома.
Напомним, что у дома на Бограда, 114 в июле 2025 года произошел обвал грунта. Из-за этого дом просел и покосился. Жильцов переселили. Представители администрации и эксперты говорили, что дом подлежит восстановлению, и даже начались работы по укреплению фундамента, которые обещали завершить в течение двух месяцев.