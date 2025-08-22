В Красноярске признали подлежащим сносу дом на Бограда, 114

Напомним, что у дома на Бограда, 114 в июле 2025 года произошел обвал грунта. Из-за этого дом просел и покосился. Жильцов переселили. Представители администрации и эксперты говорили, что дом подлежит восстановлению, и даже начались работы по укреплению фундамента, которые обещали завершить в течение двух месяцев.