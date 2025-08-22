Ричмонд
В Красноярске признали подлежащим сносу дом на Бограда, 114

Дом признан аварийным и подлежащим сносу, но когда его снесут, неизвестно.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске решили снести дом на улице Бограда. Его признали аварийным. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.

Распоряжение за подписью руководителя департамента городского хозяйства и транспорта Дмитрия Безруких появилось еще 19 августа, но внимание на него обратили только сейчас.

В распоряжении говорится, что дом на Бограда, 114 признали аварийным и подлежащим сносу. Решение было принято межведомственной комиссией 14 августа 2025 года.

Как прокомментировали в мэрии Красноярска, дом признан аварийным. Однако приоритетного права на снос у него нет. Сроки расселения зависят от финансирования, а также порядка очерёдности. На данный момент продолжаются работы по укреплению конструкций дома.

Напомним, что у дома на Бограда, 114 в июле 2025 года произошел обвал грунта. Из-за этого дом просел и покосился. Жильцов переселили. Представители администрации и эксперты говорили, что дом подлежит восстановлению, и даже начались работы по укреплению фундамента, которые обещали завершить в течение двух месяцев.

Подробнее об обвале грунта у дома на Бограда, 114 можно узнать в наших материалах здесь и здесь.