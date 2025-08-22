DM: ученые из Оксфорда и Кембриджа предсказали конец света через 25 лет

Конец света близко, он может наступить через 25−75 лет из-за полного краха цивилизации, как ранее вымирали древние цивилизации, пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта по угрозе искусственного интеллекта из Оксфордского университета Тоби Орда и ученого из Кембриджа Люка Кемпа, который даже написал об апокалипсисе книгу «Проклятие Голиафа».
«Предупреждения о нашем неминуемом исчезновении, исходят от очень уважаемых ученых, а не от чудаковатых предсказателей. Они указывают на многочисленные экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается человеческая раса: не только ядерное оружие, но и безудержное изменение климата, искусственно сконструированные вирусы и даже злобный ИИ, способный производить собственное супероружие», — подчеркивает автор материала.
Автор, изучив мнение экспертов, приходит к выводу, что людей ждет социальный коллапс, они уничтожат сами себя — при помощи своих же изобретений, либо нежелания решать проблемы, связанные с климатом.
Сейчас уже около 30 млн человек живут в местностях, где среднегодовая температура превышает 29 градусов Цельсия из-за изменения климата. Если не наступит конец света, то к 2070 году в изнуряюще жарких условиях будут жить 2 млрд человек.
«Это приведет к массовой миграции в более прохладные климаты, но также опустошит сельское хозяйство. Количество земель, пригодных для посевов кукурузы и пшеницы, будет сокращено вдвое, ожидается голод», — говорится в публикации.
Человечеству немедленно стоит задуматься о том, как остановить климатические изменения и обуздать искусственный интеллект, подчеркивает автор.
Ранее стало известно, что ученые опасаются конца света из-за повышения уровня моря на 3 метра.