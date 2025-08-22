DM: ученые из Оксфорда и Кембриджа предсказали конец света через 25 лет

«Предупреждения о нашем неминуемом исчезновении, исходят от очень уважаемых ученых, а не от чудаковатых предсказателей. Они указывают на многочисленные экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается человеческая раса: не только ядерное оружие, но и безудержное изменение климата, искусственно сконструированные вирусы и даже злобный ИИ, способный производить собственное супероружие», — подчеркивает автор материала.