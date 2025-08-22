Задержанному по делу о «Севпотоках» украинцу грозит до 15 лет заключения

Задержанному в Италии украинцу, подозреваемому в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», после экстрадиции в Германию может грозить до 15 лет заключения, пишут итальянские СМИ.
Ранее сообщалось о задержании в Римини гражданина Украины Сергея Кузнецова. Предполагается, что он руководил диверсионными акциями, направленными против газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Также появлялась информация о том, что задержанный украинец ранее служил в СБУ.
