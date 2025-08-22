Ричмонд
Задержанному по делу о «Севпотоках» украинцу грозит до 15 лет заключения

Гражданин Украины был задержан по подозрению в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Задержанному в Италии украинцу, подозреваемому в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», после экстрадиции в Германию может грозить до 15 лет заключения, пишут итальянские СМИ.

Ранее сообщалось о задержании в Римини гражданина Украины Сергея Кузнецова. Предполагается, что он руководил диверсионными акциями, направленными против газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Также появлялась информация о том, что задержанный украинец ранее служил в СБУ.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше