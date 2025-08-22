Банда напала на группу экс-солиста «Челси» Бородина

Злоумышленник ворвался в помещение во время репетиции, распылил газовый баллончик и похитил ценное музыкальное оборудование. В момент нападения в студии присутствовали не только музыканты, но и несовершеннолетние фанаты, пришедшие на встречу с артистом. Один из участников коллектива получил серьёзные повреждения и был госпитализирован.