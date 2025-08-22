Ричмонд
Банда напала на группу экс-солиста «Челси» Бородина

В Новосибирске произошло вооружённое нападение на репетиционной базе группы Black Sonic Pearls под руководством экс-солиста «Челси» Арсения Бородина. О происшествии с применением слезоточивого газа музыкант сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Злоумышленник ворвался в помещение во время репетиции, распылил газовый баллончик и похитил ценное музыкальное оборудование. В момент нападения в студии присутствовали не только музыканты, но и несовершеннолетние фанаты, пришедшие на встречу с артистом. Один из участников коллектива получил серьёзные повреждения и был госпитализирован.

Бородин рассказал о ЧП. Видео © Telegram / «Арсений Бородин».

«Во время репетиции в помещение ворвался неизвестный человек, распылил газ из баллончика и скрылся, похитив дорогостоящее оборудование коллектива», — заявил бывший возлюбленный телеведущей Анастасии Ивлеевой.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Правоохранительные органы начали розыскные мероприятия для установления и задержания преступника.

Арсений Бородин, известный как финалист «Фабрики звезд-6», победитель проекта «Главная сцена» и бессменный член жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», продолжает активную творческую деятельность со своей новой группой, собирая постоянную аудиторию поклонников в сибирском регионе.

В то время как Бородин избавляется от слезоточивого газа, его экс-подруга Ивлеева столкнулась с полным разрывом дружеских связей после «голой вечеринки». Звезда призналась, что потеряла всю свою «московскую братву», и высказала сожаление об этом.