Правительство Германии может развалиться раньше времени

Дефицит бюджета в 22 млрд евро поссорил правящую коалицию ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

В Германии усиливаются противоречия внутри правящей коалиции. По оценке политологов, СДПГ и ХДС/ХСС слишком обеспокоены ростом популярности партии «Альтернатива для Германии», чтобы рискнуть развалом союза. Тем не менее, скандалы внутри блока остаются неизбежными. Об этом пишет РИА Новости.

Основное противостояние развернулось вокруг налоговой и социальной сферы. Социал-демократы настаивают на повышении налогов для наиболее состоятельных граждан, стремясь укрепить свою идентичность и вернуть прежнюю популярность. ХДС/ХСС категорически возражают, считая необходимым, напротив, снижать государственные расходы и пересматривать систему социальных выплат.

По информации Министерства финансов ФРГ, дефицит бюджета уже достиг 22 миллиардов евро и при отсутствии решительных мер может увеличиться до 144 миллиардов к 2029 году.

Политологи считают, что нынешнее обострение — скорее демонстрация борьбы за голоса избирателей и укрепление позиций перед будущими выборами, чем реальная угроза для стабильности правительства. Несмотря на идеологические разногласия, коалиция держится на политической необходимости, а ее участники вряд ли решатся на досрочный разрыв, опасаясь усиления оппозиционных сил.

KP.RU сообщал, что Франция также намерена повысить налоги для наиболее состоятельных граждан в 2026 году в рамках мер по снижению дефицита бюджета. Сообщается, что новый проект бюджета предусматривает введение так называемого «вклада солидарности» для людей с самыми высокими доходами.

