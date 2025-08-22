Существовал до империи инков: древний храм стал ключом к секретам исчезнувшего общества

Археологи говорят, что они обнаружили руины, которые, по их мнению, являются границами древнего храма, принадлежавшего загадочному андскому обществу Тиуанако, исчезнувшему около 1000 года нашей эры.
Исследовательская группа обнаружила огромный храмовый комплекс в высокогорье на территории нынешнего боливийского муниципалитета Караколло, сообщает CNN. Это место находится к юго-востоку от озера Титикака, в регионе, отличном от того, где исследователи ранее сосредоточили свои поиски ключей, которые могли бы помочь раскрыть секреты этого исчезнувшего общества.
Необычная находка находится примерно в 210 километрах к югу от места археологических раскопок в Тиауанако, столице могущественной империи, предшествовавшей инкам. Последние находки были описаны в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.
По словам доктора Хосе Каприлеса, боливийского археолога и адъюнкт-профессора антропологии Пенсильванского государственного университета, храм, названный Паласпата в честь местного названия региона, находится за пределами тех мест, где, как ранее было известно, расширялся Тиауанако.
Доктор Каприлес, который был ведущим автором исследования, отметил, что архитектурные элементы здания, включая террасированную платформу и затонувший внутренний двор, имеют поразительное сходство со стилем Тиауанако, который встречается в других частях региона озера Титикака. «Мы не ожидали этого в этом конкретном месте, и тот факт, что оно существует там, просто замечателен», — сказал он.
Храм, через который проходит тропа, проложенная местными жителями, находится недалеко от давно используемого боливийского туристического маршрута, который теперь называется шоссе Ла-Пас-Кочабамба, соединявшего три торговых пути, которыми пользовались другие народы, например инки.
По мнению исследователей, открытие церемониального храма проливает свет на взаимосвязь различных территорий исчезнувшего общества и на то, как Паласпата могла служить воротами для общества Тиауанако, чтобы расширить свою власть в регионе.
Археологические исследования памятников Тиауанако начались в 1860-х годах, но исследователи до сих пор обладают скудными знаниями об этом обществе, констатирует CNN. Большая часть того, что известно экспертам, была получена в результате изучения керамики и других религиозных объектов, таких как Акапана, которые разбросаны по Андскому нагорью.
Общины тиуанако впервые возникли на альтиплано, или высокогорной равнине, в Андах, называемой бассейном Титикака, названном в честь озера Титикака. Из-за его расположения выращивать такие культуры, как кукуруза, было сложно, поэтому люди полагались на караваны лам, которые связывали общины в регионе и облегчали торговлю. Согласно исследованию, столица Тиауанако, также называемая Тиауанако, управляет торговлей, коммерцией и межрегиональным взаимодействием.
«Тиауанако было тем, что мы называем первичным государственным образованием, что означает, что это было сложное общество со сложной социальной стратификацией», — сказал Каприлес. Империя развивалась без внешнего влияния и «возникла из ряда предшествующих сельскохозяйственных обществ».
По словам доктора Николы О’Коннор Шарратт, адъюнкт-профессора антропологии Университета штата Джорджия, свидетельства наличия предметов из Тиуанако, таких как керамика, свидетельствуют о том, что люди Тиуанако начали селиться в этом районе примерно в 700 году нашей эры, а также дальше на запад, в долине, которая сейчас находится на юге Перу.
Предполагается, что население Тиауанако также проживало на территории современного северного Чили и в Кочабамбе, добавила Шарратт.
Новое исследование предполагает, что Тиауанако построили Паласпату, чтобы еще больше усилить свое социально-политическое влияние на другие общества в этом регионе, контролируя торговлю между регионами.
«Это место стратегически расположено между двумя основными географическими зонами Андского нагорья», — отмечает Хосе Каприлес.
«Возможно, это был своего рода хороший стратегический контрольный пункт, который контролировал поток товаров не только в экономическом и политическом смысле, но и через религию, и именно поэтому это храм», — сказал он. «Объединение религиозных, политических и экономических институтов, которое проявляется во многих из этих институтов, — это то, что, я думаю, несколько удивило людей».
Храм Паласпата виден только по периметру стены, которая выложена красным песчаником.
По словам Каприлеса, работая над археологическим проектом неподалеку от шоссе, исследователи заметили сооружение и решили, что оно «кажется значительным».
Археологи продолжили исследование этого района пешком и с помощью беспилотников. Исходя из первоначальных результатов, Каприлес смог использовать 3D-рендеринг для создания цифровой реконструкции храма.
Сооружение имеет 125 метров в длину и 145 метров в ширину — размером примерно с городской квартал — с 15 модульными корпусами, которые, вероятно, были помещениями, окружавшими внутренний двор.
Главный вход в здание обращен на запад, что совпадает с точкой солнечного равноденствия и указывает на религиозную роль храма в обществе. Хотя о духовных практиках Тиауанако известно не так уж много, археологи ранее находили каменные монолиты и керамику с символикой растений и животных, которая, возможно, отсылает к традициям, которые, как известно, были частью других обществ доинкской эпохи. Исследователи в ходе прошлых экспедиций, связанных с Тиауанако, часто обнаруживали религиозные сооружения, призванные подчеркнуть природные особенности ландшафта и соотнести их с ключевыми событиями солнечного цикла.
Археологи также обнаружили на месте раскопок керамику тиауанако, например, чашки керу, которые обычно использовались для употребления алкоголя на основе кукурузы. Это говорит о том, что здание, вероятно, использовалось для праздников или больших собраний.
По сравнению с другими древними обществами Тиауанако остается загадкой, и исследователи имеют ограниченное, лоскутное представление об этой цивилизации.
Археологические теории предполагают, что Тиауанако разрушился из-за засухи или ухудшения состояния окружающей среды. Другие эксперты полагают, что оба эти фактора могли привести к социальной напряженности и беспорядкам.