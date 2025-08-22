В школах Якутии введут учебный курс «История моего края»

Учебный курс «История моего края» введут в школах Якутии с 1 сентября, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики.
«Мы стремимся воспитать у школьников чувство гордости за свою Родину, показать, что история их семьи и родного края неразрывно связана с историей всей страны. Курс поможет детям стать настоящими патриотами и ценить наследие своей малой и большой Родины», — подчеркнул первый заместитель министра образования и науки Якутии Ньургун Павлов.
Для занятий подготовили учебники «История родного края. Республика Саха (Якутия)». Книга охватывает всю историю региона — от древности до современности. Ее создали специалисты Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, сотрудники Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, а также педагоги из Якутска.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.