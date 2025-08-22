На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело

В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области — директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей.