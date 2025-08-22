Автоледи сбила 8-летнюю девочку на левом берегу Новосибирска

31-летняя сибирячка на Ниссан Ноут наехала на школьницу, которая перебегала дорогу в одном из дворов. Пострадавшую увезли в больницу.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел 21 августа в 18:20 в Ленинском районе. Женщина-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, двигалась по придомовой территории у дома № 8 по улице Станционной. В процессе движения она совершила наезд на пешехода, пересекавшего дорогу слева направо относительно направления движения машины.
В результате этого дорожного происшествия пострадал пешеход — девочка 2017 года рождения. Она была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Информация о характере полученных травм уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, занимающиеся выяснением всех обстоятельств данного инцидента.