Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоледи сбила 8-летнюю девочку на левом берегу Новосибирска

31-летняя сибирячка на Ниссан Ноут наехала на школьницу, которая перебегала дорогу в одном из дворов. Пострадавшую увезли в больницу.

31-летняя сибирячка на Ниссан Ноут наехала на школьницу, которая перебегала дорогу в одном из дворов. Пострадавшую увезли в больницу.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 21 августа в 18:20 в Ленинском районе. Женщина-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, двигалась по придомовой территории у дома № 8 по улице Станционной. В процессе движения она совершила наезд на пешехода, пересекавшего дорогу слева направо относительно направления движения машины.

В результате этого дорожного происшествия пострадал пешеход — девочка 2017 года рождения. Она была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Информация о характере полученных травм уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, занимающиеся выяснением всех обстоятельств данного инцидента.