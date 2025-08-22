В Пермском крае закрыли опасный для людей муниципальный дом культуры

Нарушения в бюджетном учреждении проверка обнаружила в селе Щучье Озеро в Октябрьском округе. Как выяснили специалисты, в доме культуры не было централизованной системы водоснабжения и вентиляции. В то же время потолки и стены в здании имели ряд повреждений и дефектов.