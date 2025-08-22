В Пермском крае закрыли опасный для людей муниципальный дом культуры

Дом культуры в муниципалитете Пермского края закрыли из-за опасности для людей, сообщает краевое ГУФССП.
Нарушения в бюджетном учреждении проверка обнаружила в селе Щучье Озеро в Октябрьском округе. Как выяснили специалисты, в доме культуры не было централизованной системы водоснабжения и вентиляции. В то же время потолки и стены в здании имели ряд повреждений и дефектов.
В отношении МБУ «Культурно-досуговый центр» был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, угрожающие жизни и здоровью людей». Суд признал факт нарушения и постановил приостановить работу ДК на 30 суток.
На место выехали судебные приставы по Октябрьскому и Уинскому округам, которые нашли понятых и в их присутствии опечатали здание. Директора предупредили об ответственности и сообщили, что на протяжении всего срока наказания сотрудники ГУФССП будут проверять сохранность пломб.