Администрация Омского района предложила садоводам самим решать проблемы с затоплением

Воспользовалась известным литературным афоризмом «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» администрация Омского района. Чиновники, в комментарии в телеграм-канале «ЧП Омск», порекомендовали разбираться с потопом самим дачникам.
Вчера, 21 августа, в телеграм-канале «ЧП Омск» появился пост с фотографиями и видео о затопленном садоводческом товариществе «Зеленая падь», которое расположено в Омском районе.
«Зеленая падь, 1 (23 км по Черлакскому тракту), все у нас затопило, меры никто не предпринимает, в домах вода, откачиваем самостоятельно, не помогает…», — сообщает омичка, подтверждая свои слова видеозаписью и фотографиями затопленного по колено участка.
В комментарии к посту администрация Омского района сообщила, что она не имеет оснований для вмешательства в деятельность садоводческого товарищества. Чиновники посоветовали обращаться непосредственно к председателю товарищества, а в случае не решения проблемы или «угрозе для товарищества, для жизни и здоровья садоводов» — обращаться в прокуратуру или в суд.