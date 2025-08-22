Администрация Омского района предложила садоводам самим решать проблемы с затоплением

В комментарии к посту администрация Омского района сообщила, что она не имеет оснований для вмешательства в деятельность садоводческого товарищества. Чиновники посоветовали обращаться непосредственно к председателю товарищества, а в случае не решения проблемы или «угрозе для товарищества, для жизни и здоровья садоводов» — обращаться в прокуратуру или в суд.