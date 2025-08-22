Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Омского района предложила садоводам самим решать проблемы с затоплением

Очередная территория в регионе ушла под воду, но власть не спешит оказывать помощь владельцам СТ «Зеленая падь».

Источник: Комсомольская правда

Воспользовалась известным литературным афоризмом «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» администрация Омского района. Чиновники, в комментарии в телеграм-канале «ЧП Омск», порекомендовали разбираться с потопом самим дачникам.

Вчера, 21 августа, в телеграм-канале «ЧП Омск» появился пост с фотографиями и видео о затопленном садоводческом товариществе «Зеленая падь», которое расположено в Омском районе.

«Зеленая падь, 1 (23 км по Черлакскому тракту), все у нас затопило, меры никто не предпринимает, в домах вода, откачиваем самостоятельно, не помогает…», — сообщает омичка, подтверждая свои слова видеозаписью и фотографиями затопленного по колено участка.

В комментарии к посту администрация Омского района сообщила, что она не имеет оснований для вмешательства в деятельность садоводческого товарищества. Чиновники посоветовали обращаться непосредственно к председателю товарищества, а в случае не решения проблемы или «угрозе для товарищества, для жизни и здоровья садоводов» — обращаться в прокуратуру или в суд.