Полиция проверяет ЧП с нападением на Арсения Бородина в Новосибирске

21 августа в первый отдел полиции «Центральный» новосибирского УМВД обратился 42-летний Арсений Бородин («Фабрика звезд-6») с заявлением. Он рассказал, что ранее находился в компании музыкантов в помещении на Красном проспекте, где к ним присоединился знакомый.