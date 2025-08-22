Полиция проверяет ЧП с нападением на Арсения Бородина в Новосибирске

Артист утверждает, что неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и сбежал с дорогим оборудованием.
21 августа в первый отдел полиции «Центральный» новосибирского УМВД обратился 42-летний Арсений Бородин («Фабрика звезд-6») с заявлением. Он рассказал, что ранее находился в компании музыкантов в помещении на Красном проспекте, где к ним присоединился знакомый.
В ходе общения между присутствующими возникла ссора, в результате которой у заявителя был украден музыкальный инструмент.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Личности всех участников инцидента установлены. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству.