Полиция проверяет ЧП с нападением на Арсения Бородина в Новосибирске

Артист утверждает, что неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и сбежал с дорогим оборудованием.

21 августа в первый отдел полиции «Центральный» новосибирского УМВД обратился 42-летний Арсений Бородин («Фабрика звезд-6») с заявлением. Он рассказал, что ранее находился в компании музыкантов в помещении на Красном проспекте, где к ним присоединился знакомый.

В ходе общения между присутствующими возникла ссора, в результате которой у заявителя был украден музыкальный инструмент.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Личности всех участников инцидента установлены. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству.