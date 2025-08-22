Более 2 тыс. тонн арбузов появятся на ярмарках Хабаровска

Одним из фермеров является Алексей Жидяев из села Марусино района имени Лазо. Он засеял 8 гектаров арбузов, урожайность высокая. Продукцию реализуют на ярмарках выходного дня, включая площадку возле Краевого цирка, где жители также могут купить картофель, огурцы, помидоры, баклажаны, мёд, мясо, рыбу, крафтовые сыры и выпечку. За первые 34 дня продаж продано около 70 тонн продукции на сумму 17,3 миллиона рублей.