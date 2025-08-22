Ричмонд
Более 2 тыс. тонн арбузов появятся на ярмарках Хабаровска

Фермеры Хабаровского края готовят крупный урожай на 110 гектарах и продают свежую продукцию прямо с полей.

Источник: Правительство Хабаровского края

Фермеры Хабаровского края начали активную уборку арбузов. Основные посевы сосредоточены в Хабаровском и имени Лазо районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая площадь бахчевых культур в регионе составляет около 110 гектаров, ожидаемый урожай — более 2 тысяч тонн.

«Сейчас проводится уборочная кампания, в основном арбузы. Для нашего края культура необычная, но последние годы она набирает популярность. Погодные условия позволяют выращивать ягоды высокого качества. В этом году тепло накопилось, что положительно сказывается на урожае», — сообщил консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.

Одним из фермеров является Алексей Жидяев из села Марусино района имени Лазо. Он засеял 8 гектаров арбузов, урожайность высокая. Продукцию реализуют на ярмарках выходного дня, включая площадку возле Краевого цирка, где жители также могут купить картофель, огурцы, помидоры, баклажаны, мёд, мясо, рыбу, крафтовые сыры и выпечку. За первые 34 дня продаж продано около 70 тонн продукции на сумму 17,3 миллиона рублей.

Арбузы выращивают в крае более 30 лет. Среди популярных гибридов — Атаман, Леди, Талисман, Долби и Трофи.