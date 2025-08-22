Ричмонд
На главу УК в Уфе завели дело из-за незаконного повышения тарифов на услуги ЖКХ

ООО «БашЖилСервис» незаконно повысила тарифы на ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе зафиксировали нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ООО «БашЖилСервис» незаконно повысила тарифы на содержание многоквартирного дома по улице Ахметова.

По данным надзорного ведомства, в апреле текущего года управляющая компания неправомерно увеличила плату за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Основанием для повышения послужило общее собрание собственников, которое, по мнению прокуроров, не обладало полномочиями принимать подобные решения.

Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей компании. Кроме того, на руководителя «БашЖилСервиса» завели административное дело об по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования жильцам и собственникам нежилых помещений произведен перерасчет, — сообщает прокуратура.

