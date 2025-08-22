Пьяный омич пытался закурить в самолёте

43-летний житель Омска в пьяном виде летел из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. В туалете самолёта он закурил. Об этом сообщили в транспортной полиции СКФО.
В Минеральных водах у трапа его ожидали вызванные сотрудники транспортной полиции. Они привлекли омича к административной ответственности.
В соответствии с законодательством возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ — нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.
