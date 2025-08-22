Психиатр-нарколог рассказала омичам, как предотвратить развитие алкоголизма

Главный внештатный психиатр-нарколог регионального министерства здравоохранения Ольга Кормилина, которая также является главным врачом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, поделилась своим мнением о том, как развивается алкогольная зависимость. Она объяснила, что легкомысленное отношение к спиртному и его регулярное употребление могут изменить биохимические процессы в организме, что является отправной точкой для развития зависимости. Регулярное злоупотребление алкоголем — это переход на стадию злоупотребления, когда человек пьёт часто, но в меньших количествах. Об этом сообщает «Горсайт».