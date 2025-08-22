Психиатр-нарколог рассказала омичам, как предотвратить развитие алкоголизма

Алкоголизм представляет собой серьёзную проблему, затрагивающую миллионы людей по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 140 млн человек страдают от этой зависимости, и с каждым годом злоупотребление алкоголем становится всё более распространённым, что связано с ростом уровня жизни.
Главный внештатный психиатр-нарколог регионального министерства здравоохранения Ольга Кормилина, которая также является главным врачом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, поделилась своим мнением о том, как развивается алкогольная зависимость. Она объяснила, что легкомысленное отношение к спиртному и его регулярное употребление могут изменить биохимические процессы в организме, что является отправной точкой для развития зависимости. Регулярное злоупотребление алкоголем — это переход на стадию злоупотребления, когда человек пьёт часто, но в меньших количествах. Об этом сообщает «Горсайт».
Алкоголизм развивается поэтапно. На начальной стадии человек становится психологически зависимым. Без алкоголя он чувствует дискомфорт, страдает от физического недомогания и сниженной самооценки. Употребление алкоголя временно улучшает эмоциональное состояние, что становится характерным признаком первого этапа болезни.
На второй стадии развивается физическая зависимость. Организм уже не может нормально функционировать без алкоголя, страдают важнейшие органы, такие как сердце и почки. Отказ от алкоголя приводит к похмелью с неприятными симптомами.
Чтобы предотвратить развитие алкогольной зависимости, важно контролировать как количество выпитого, так и частоту употребления. Пить без повода — это прямой путь к зависимости. Специалист подчеркнула важность культуры потребления алкоголя, согласно которой ежедневное употребление алкоголя или питьё через день является пагубным. Умеренность и отказ от алкоголя — это ключевые элементы для сохранения здоровья.