Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе

Об отключении воды стало известно накануне вечером. Местные власти опубликовали график подвоза воды на пятницу.
«Произошел порыв на водоводе, по которому поступает вода в Судак. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация стабилизируется, а пока осуществляется подвоз воды». Ситуация под контролем", — рассказал Чебышев в своих соцсетях.
Он сообщил, что в город направлены дополнительные водовозки. Также решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам.
«Сейчас прорабатываем вопрос с волонтерами, чтобы осуществлять помощь пожилым жителям в многоквартирных домах. Воду будут поднимать до квартир», — уточнил Чебышев.
Он отметил, что заявки на подвоз принимаются не только через диспетчерскую службу, но и через контролеров по участкам. Они фиксируют обращения и передают их для оперативного реагирования.
По поручению прокуратуры Республики Крым по факту длительного отсутствия воды организована проверка. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.