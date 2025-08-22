Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Судаке произошел порыв на водоводе, в связи с чем в городе временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.

Источник: AP 2024

Об отключении воды стало известно накануне вечером. Местные власти опубликовали график подвоза воды на пятницу.

«Произошел порыв на водоводе, по которому поступает вода в Судак. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация стабилизируется, а пока осуществляется подвоз воды». Ситуация под контролем", — рассказал Чебышев в своих соцсетях.

Он сообщил, что в город направлены дополнительные водовозки. Также решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам.

«Сейчас прорабатываем вопрос с волонтерами, чтобы осуществлять помощь пожилым жителям в многоквартирных домах. Воду будут поднимать до квартир», — уточнил Чебышев.

Он отметил, что заявки на подвоз принимаются не только через диспетчерскую службу, но и через контролеров по участкам. Они фиксируют обращения и передают их для оперативного реагирования.

По поручению прокуратуры Республики Крым по факту длительного отсутствия воды организована проверка. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.