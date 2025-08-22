Ричмонд
Российский триколор вызывает гордость за страну и ее историю: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о российском флаге: какие чувства вызывает, важно ли знать его историю и какой из цветов триколора считают самым важным.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 15—19 августа. В опросе приняли участие более 7 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Более половины респондентов — 65% — знают о Дне российского флага, но не устраивают особых торжеств в честь праздника. 21% интересуются историей флага, читают статьи или смотрят тематические передачи о нем, 9% размещают российский триколор (на балконе, машине, в соцсетях), а 4% принимают участие в официальных мероприятиях — концертах, акциях, церемониях поднятиях флага.

Какие чувства вызывает российский флаг

У 51% опрошенных российский триколор вызывает гордость за страну и ее историю, у 27% — уважение как к государственному символу, 20% относятся к нему нейтрально, как к части официальной атрибутики.

Размещение флага

Большинство россиян (90%) считают уместным размещение российского флага на государственных зданиях и во время официальных мероприятий, 65% поддерживают использование флага в международном контексте (посольства, спортивные события), 46% допускают размещение флага на машинах, частных домах по желанию граждан, 40% — на одежде и аксессуарах как знак патриотизма.

Сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Знание истории флага

67% респондентов считают важным знать историю российского флага, поскольку это часть гражданской культуры. 18% отмечают, что достаточно общего понимания, а детали не обязательны, и 15% уверены, что главное — уважать символ, а знание истории не принципиально.

Значение цветов триколора

На вопрос о значении цветов триколора большинство опрошенных (64%) ответили, что важны все три цвета, поскольку вместе они символизируют мощь и славу России. 25% считают самым значимым красный цвет, как символ отваги, победы и силы русского духа. 7% выделяют синий, как верность традициям и необъятные просторы Родины, а 5% — белый, связывая его с честью, благородством и чистотой.