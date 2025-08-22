Российский триколор вызывает гордость за страну и ее историю: результаты опроса Новостей Mail

На вопрос о значении цветов триколора большинство опрошенных (64%) ответили, что важны все три цвета, поскольку вместе они символизируют мощь и славу России. 25% считают самым значимым красный цвет, как символ отваги, победы и силы русского духа. 7% выделяют синий, как верность традициям и необъятные просторы Родины, а 5% — белый, связывая его с честью, благородством и чистотой.