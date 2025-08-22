Российский триколор вызывает гордость за страну и ее историю: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Более половины респондентов — 65% — знают о Дне российского флага, но не устраивают особых торжеств в честь праздника. 21% интересуются историей флага, читают статьи или смотрят тематические передачи о нем, 9% размещают российский триколор (на балконе, машине, в соцсетях), а 4% принимают участие в официальных мероприятиях — концертах, акциях, церемониях поднятиях флага.
Какие чувства вызывает российский флаг
У 51% опрошенных российский триколор вызывает гордость за страну и ее историю, у 27% — уважение как к государственному символу, 20% относятся к нему нейтрально, как к части официальной атрибутики.
Размещение флага
Большинство россиян (90%) считают уместным размещение российского флага на государственных зданиях и во время официальных мероприятий, 65% поддерживают использование флага в международном контексте (посольства, спортивные события), 46% допускают размещение флага на машинах, частных домах по желанию граждан, 40% — на одежде и аксессуарах как знак патриотизма.
Сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Знание истории флага
67% респондентов считают важным знать историю российского флага, поскольку это часть гражданской культуры. 18% отмечают, что достаточно общего понимания, а детали не обязательны, и 15% уверены, что главное — уважать символ, а знание истории не принципиально.
Значение цветов триколора
На вопрос о значении цветов триколора большинство опрошенных (64%) ответили, что важны все три цвета, поскольку вместе они символизируют мощь и славу России. 25% считают самым значимым красный цвет, как символ отваги, победы и силы русского духа. 7% выделяют синий, как верность традициям и необъятные просторы Родины, а 5% — белый, связывая его с честью, благородством и чистотой.