Воронежцев предупредили о мошеннической схеме с оплатой коммуналки

— Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает личные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона. Если человек их вводит, ему направляют ложное сообщение «Роскомнадзора», где предупреждают, что личные данные «перехвачены» мошенниками. По ссылке из сообщения предлагается связаться с техподдержкой «Нажмите сюда, чтобы получить помощь». После чего жертву начинает обрабатывать лже-сотрудник, используя ранее полученные данные. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.