Воронежцев предупредили о мошеннической схеме с оплатой коммуналки

Киберполиция предупредила воронежцев о новой схеме мошенников. Коды из СМС выманивают под предлогом оплаты ЖКХ в поддельном Telegram-боте.
В мессенджерах или соцсетях приходят сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. В тексте содержатся угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Упор делается на срочность — «последний срок до 25 числа». После чего предлагают решить проблему через Telegram-бота.
— Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает личные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона. Если человек их вводит, ему направляют ложное сообщение «Роскомнадзора», где предупреждают, что личные данные «перехвачены» мошенниками. По ссылке из сообщения предлагается связаться с техподдержкой «Нажмите сюда, чтобы получить помощь». После чего жертву начинает обрабатывать лже-сотрудник, используя ранее полученные данные. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Если вам показали сообщение о «перехвате данных/взломе аккаунта/подозрительной активности» и просят перезвонить, помните, — это обман. Для проверки необходимо позвонить в поддержку банка или УК по номеру с официального сайта организации.