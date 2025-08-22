Ричмонд
Сильная жара возвращается в Казахстан

В Казахстане в предстоящие выходные и в начале новой недели ожидается кратковременное прекращение осадков и возвращение изнуряющей жары, сообщает Zakon.kz.

+20°

Об этом говорится в прогнозе погоды на 23, 24 и 25 августа 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет»:

«В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов связанных с ним — ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь. К концу периода на территорию республики сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке в ночные и утренние часы — туманы».

Согласно прогнозу, на западе республики ожидается сильная жара +35+38°С, 24—25 августа на северо-западе — до +35°С.

Отмечается, что в большинстве областей ожидается повышение температур:

в северных регионах — до +25+30°С, в центре Казахстана +22+32°С, местами сильная жара +35°С, на юге — до +30+38°С, на юго-востоке — до +27+35°С, в горных районах — до +20+27°С.

«Лишь на востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается», — следует из прогноза.