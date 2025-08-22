Сильная жара возвращается в Казахстан

«В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов связанных с ним — ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь. К концу периода на территорию республики сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке в ночные и утренние часы — туманы».