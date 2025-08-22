В Новосибирске троих женщин осудили за экстремизм

Сибирячки два года вели деятельность религиозного объединения, хотя оно было запрещено в связи с признанием экстремистским.
В Новосибирске вступило в законную силу судебное решение в отношении трех женщин, признанных виновными в организации и финансовой поддержке экстремистской религиозной группы. Пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области сообщила, что все подсудимые получили условные сроки наказания.
Согласно материалам дела, в период с 2020 по 2022 год женщины осуществляли деятельность в рамках религиозного объединения, которое было ранее запрещено из-за признания его экстремистским. Для проведения собраний с участниками, распространения запрещенной литературы и привлечения новых членов, ими было арендовано помещение в Советском районе города.
В пресс-службе уточнили, что осужденные также организовали сбор денежных средств, которые использовались для поддержания функционирования запрещенной организации. Общая сумма собранных пожертвований превысила 193 тысячи рублей.
Приговор был вынесен 10 марта 2025 года, каждой из женщин было назначено условное лишение свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с испытательным сроком в 5 лет и ограничением свободы на 1 год и 3 месяца. Кроме того, им запрещено занимать руководящие должности и участвовать в деятельности общественных объединений и организаций в течение трех лет.
Одна из осужденных обжаловала приговор, и ее адвокат подал апелляцию с просьбой об оправдании подзащитной. Однако Новосибирский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу отклонил.