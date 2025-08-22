Жителю Алтайского края вынесли приговор за поджог военкомата

НОВОСИБИРСК, 22 авг — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к 18 годам лишения свободы за поджог военкомата, сообщил суд в своём Telegram-канале.
В суде пояснили, что Виталий Пирогов обвинялся в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и совершении террористического акта.
«Гражданин, будучи противником внешней и внутренней политики РФ, изучив различного рода методические материалы, содержащие сведения о совершении поджогов военных комиссариатов, подробные инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства, неоднократно предлагал, убеждал и уговаривал своего знакомого совместно совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата, на что получил отказ», — рассказали в суде.
В дальнейшем Пирогов дома изготовил три самодельных зажигательных устройства, с которыми прибыл к военкомату в городе Рубцовске и бросил зажигательные устройства в здание.
Кроме того, он опубликовал в интернете комментарий, побуждающий к осуществлению террористической деятельности.
«Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.