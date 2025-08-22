Жителю Алтайского края вынесли приговор за поджог военкомата

«Суд назначил Пирогову по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору 2-го Восточного окружного военного суда от 6 июня 2025 года, наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.