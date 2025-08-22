В Приморье врачи восстановили бойцу СВО челюсть и вернули ему улыбку

Бойцу СВО вернули улыбку и возможность нормально питаться благодаря усилиям челюстно-лицевых хирургов Больницы рыбаков. Менее чем за три недели врачи восстановили повреждённую нижнюю челюсть, и уже на этой неделе мужчина готовится к выписке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.