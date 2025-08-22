В Приморье врачи восстановили бойцу СВО челюсть и вернули ему улыбку

Бойцу СВО вернули улыбку и возможность нормально питаться благодаря усилиям челюстно-лицевых хирургов Больницы рыбаков. Менее чем за три недели врачи восстановили повреждённую нижнюю челюсть, и уже на этой неделе мужчина готовится к выписке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.
Как рассказали в краевом Минздраве, 5 августа в челюстно-лицевое отделение Краевой клинической больницы № 2 поступил участник специальной военной операции с тяжёлой травмой — двусторонним переломом нижней челюсти. Из-за ранения мужчина мог питаться лишь жидкой пищей и небольшими порциями.
В день поступления пациент прошёл всестороннее обследование, включая компьютерную томографию костей лицевого скелета. Уже 6 августа специалисты провели операцию: очистили зоны перелома и установили титановые мини-пластины для фиксации челюстных костей.
«Послеоперационный период проходит хорошо. Парень достаточно быстро восстановился и может снова полноценно принимать пищу», — рассказал лечащий доктор участника СВО, челюстно-лицевой хирург Евгений Масликов.
Сам пациент отмечает, что его самочувствие значительно улучшилось, а возможность снова улыбаться стала для него настоящим подарком.
Отмечается, что с начала года челюстно-лицевое отделение Больницы рыбаков приняло порядка 20 бойцов СВО с посттравматическими дефектами лица, черепа, шеи и зубочелюстной системы.
Напомним, врачи Находкинской больницы спасли жизнь участнику специальной военной операции, перенесшему тяжёлый инфаркт и клиническую смерть.