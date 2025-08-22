Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье врачи восстановили бойцу СВО челюсть и вернули ему улыбку

Молодому военнослужащему после оперативного вмешательства поставили титановые пластины.

Источник: Без источника

Бойцу СВО вернули улыбку и возможность нормально питаться благодаря усилиям челюстно-лицевых хирургов Больницы рыбаков. Менее чем за три недели врачи восстановили повреждённую нижнюю челюсть, и уже на этой неделе мужчина готовится к выписке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Как рассказали в краевом Минздраве, 5 августа в челюстно-лицевое отделение Краевой клинической больницы № 2 поступил участник специальной военной операции с тяжёлой травмой — двусторонним переломом нижней челюсти. Из-за ранения мужчина мог питаться лишь жидкой пищей и небольшими порциями.

В день поступления пациент прошёл всестороннее обследование, включая компьютерную томографию костей лицевого скелета. Уже 6 августа специалисты провели операцию: очистили зоны перелома и установили титановые мини-пластины для фиксации челюстных костей.

«Послеоперационный период проходит хорошо. Парень достаточно быстро восстановился и может снова полноценно принимать пищу», — рассказал лечащий доктор участника СВО, челюстно-лицевой хирург Евгений Масликов.

Сам пациент отмечает, что его самочувствие значительно улучшилось, а возможность снова улыбаться стала для него настоящим подарком.

Отмечается, что с начала года челюстно-лицевое отделение Больницы рыбаков приняло порядка 20 бойцов СВО с посттравматическими дефектами лица, черепа, шеи и зубочелюстной системы.

Напомним, врачи Находкинской больницы спасли жизнь участнику специальной военной операции, перенесшему тяжёлый инфаркт и клиническую смерть.