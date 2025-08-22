Улучшено умение «нобелевского» ИИ AlphaFold2 предсказывать эффекты мутаций

Нейросети семейства AlphaFold, за разработку которых была вручена Нобелевская премия по химии в 2024 году, представляют собой новый класс систем ИИ, работа которых основана на базе так называемых «эвоформеров». Так ученые называют особый класс алгоритмов, который пытается определить структуру отдельных сегментов сложных молекул, для чего он представляет их в виде трехмерного дерева, состоящего из множества пар связанных элементов. Эвоформер соединяет пары этих элементов, опираясь на уже известные примеры, и постепенно вычисляет структуру белка или другой сложной молекулы.