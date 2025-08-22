Власти Ростова объяснили причины изменения проекта скоростного трамвая

Проект третьего этапа трамвайной модернизации на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке Ростова-на-Дону решили изменить в связи с необходимостью корректировки размещения самого линейного объекта и инженерных коммуникаций. Об этом говорится в документации, которую вынесли на общественные обсуждения. С материалами можно ознакомиться на сайте городской администрации.
— Предпроектное обследование показало, что существующая ширина улицы Жданова между Еременко и Ткачева, а также проспекта Солженицына между Еременко и Ткачева, является недостаточной для размещения в поперечном профиле улиц проектируемый линейный объект, включая пути, остановки и инженерные сети, а также существующие элементы улично-дорожной сети, — говорится в документации.
Корректировке в связи с изменением местоположения подлежат следующие коммуникации: водопровод, канализация, газопровод среднего давления, сети теплоснабжения, сети связи, кабельные линии.
Добавим, общая площадь территории, которая попадает в границы планировки, составляет 90,56 га. Непосредственно под новые трамвайные пути отведено 16,58 га. А вот зона, где будут переносить инженерные сети, значительно больше — 39,61 га.
Проложить собираются 6,25 км новых трамвайных путей и семь остановочных пунктов. Также проект включает строительство одной тяговой подстанции и трамвайного депо площади в 9,47 га.
Разработчиком скорректированного проекта выступило ООО «Научно-производственная компания “Бюро Кадастра Таганрога”. Заказчиком является ООО “Синара — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону”.
Жители города могут ознакомиться со всеми материалами и высказать свое мнение до 12 сентября 2025 года. Итоговое заключение должны опубликовать в этот же срок.
Напомним, масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону проводится по концессионному соглашению, заключенному в 2023 году. Всего по договору планируется построить и обновить более 119 км путей, возвести два депо и закупить 76 современных трехсекционных трамваев.
Подпишись на нас в Telegram.