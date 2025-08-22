Власти Ростова объяснили причины изменения проекта скоростного трамвая

Проект третьего этапа трамвайной модернизации на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке Ростова-на-Дону решили изменить в связи с необходимостью корректировки размещения самого линейного объекта и инженерных коммуникаций. Об этом говорится в документации, которую вынесли на общественные обсуждения. С материалами можно ознакомиться на сайте городской администрации.