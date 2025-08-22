Ричмонд
МЧС предупредило о грозе в пятницу и субботу в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде и грозе с обеда пятницы до утра субботы в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду с обеда пятницы до утра субботы в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в период с 15 часов 22 августа с сохранением до 10 часов 23 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.