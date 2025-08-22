В Московском зоопарке поселился редкий какаду

«Оранжевохохлый какаду является видом на грани исчезновения. Ранее его относили к желтохохлым какаду, а в 2023 году выделили как отдельный вид. Ареал этого попугая ограничивается Восточным Тимором, а также Зондским архипелагом и островом Сулавеси в Индонезии. Его популяция сильно пострадала в 80-е и 90-е годы прошлого века из-за отлова птиц на продажу. Именно поэтому важно размножать оранжевохохлых какаду в искусственных условиях, чтобы не сокращалась природная численность», — добавила Акулова.