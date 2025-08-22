Ричмонд
В День Государственного флага России показываем, как поднимают триколор на самом высоком флагштоке страны

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России, «Фонтанка» показывает, как поднимают флаг на флагштоке у «Лахта Центра». Посмотрите сами, как триколор — Государственный флаг Российской Федерации — раскрывается над Петербургом.

6фотографий

Огромное полотнище впечатляет не только масштабом, но и инженерной проработкой. Представители компании «Зенит-Арена», которая строила флагштоки и занимается обслуживанием, рассказали о том, как он устроен с технической точки зрения.

Каждый флаг — сшивной, размером 60 на 40 метров, он собран из 27 полотен полиэстера плотностью 130 г/м². Швы выполнены «в замок» на двухигольчатой машине по ГОСТ 12807, что делает конструкцию максимально прочной: сначала выполняется накладной шов с открытым срезом, а затем перегибают детали так, чтобы срезы оказались внутри, и прокладывают первую строчку на 0,1−2 см от сгиба, а вторую — на 0,5−0,8 см от первой строчки. Для дополнительной защиты свободные углы усилены четырьмя слоями ткани, боковые стороны укреплены стропой шириной 50 мм, а крепление усилено стальными заклёпками.

Флаг оснащён карманом для цепи шириной 190 мм из ткани «Оксфорд» (плотность 600 г/м²) и 20 люверсами диаметром 20 мм, распределёнными по всей высоте.

Масса полотнища — около 500 кг в сухом состоянии и до 700 кг во влажном. Эксплуатироваться флаг может при температурах от −20 до +40 °C. Но учитывая размер и вес флагов, поднимать их нельзя как при полном штиле (при скорости ветра менее 3 м/с), так и при сильном ветре (более 12 м/с), а также при проливном дожде, тумане, снегопаде, граде и ледяном дожде. Поэтому видеть мы их можем не каждый день.

Срок службы одного флага в условиях постоянной эксплуатации — около трёх месяцев. Чтобы замены проходили без перебоев, у подножия флагштока всегда хранится минимум четыре комплекта полотнищ.

Наблюдать за флагами петербуржцы и гости города могут уже больше двух лет — с 17 июня 2023 года. Напомним, что одновременно на трех флагштоках высотой 179,5 метра поднимаются три флага: исторические флаги Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик, а также Государственный флаг Российской Федерации. А узнать, подняли ли их сегодня, можно в режиме онлайн с помощью видовой камеры, установленной на «Лахта Центре».