В День Государственного флага России показываем, как поднимают триколор на самом высоком флагштоке страны

Масса полотнища — около 500 кг в сухом состоянии и до 700 кг во влажном. Эксплуатироваться флаг может при температурах от −20 до +40 °C. Но учитывая размер и вес флагов, поднимать их нельзя как при полном штиле (при скорости ветра менее 3 м/с), так и при сильном ветре (более 12 м/с), а также при проливном дожде, тумане, снегопаде, граде и ледяном дожде. Поэтому видеть мы их можем не каждый день.