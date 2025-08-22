В День Государственного флага России показываем, как поднимают триколор на самом высоком флагштоке страны

Огромное полотнище впечатляет не только масштабом, но и инженерной проработкой. Представители компании «Зенит-Арена», которая строила флагштоки и занимается обслуживанием, рассказали о том, как он устроен с технической точки зрения.
Каждый флаг — сшивной, размером 60 на 40 метров, он собран из 27 полотен полиэстера плотностью 130 г/м². Швы выполнены «в замок» на двухигольчатой машине по
Флаг оснащён карманом для цепи шириной 190 мм из ткани «Оксфорд» (плотность 600 г/м²) и 20 люверсами диаметром 20 мм, распределёнными по всей высоте.
Масса полотнища — около 500 кг в сухом состоянии и до 700 кг во влажном. Эксплуатироваться флаг может при температурах от −20 до +40 °C. Но учитывая размер и вес флагов, поднимать их нельзя как при полном штиле (при скорости ветра менее 3 м/с), так и при сильном ветре (более 12 м/с), а также при проливном дожде, тумане, снегопаде, граде и ледяном дожде. Поэтому видеть мы их можем не каждый день.
Срок службы одного флага в условиях постоянной эксплуатации — около трёх месяцев. Чтобы замены проходили без перебоев, у подножия флагштока всегда хранится минимум четыре комплекта полотнищ.
Наблюдать за флагами петербуржцы и гости города могут уже больше двух лет — с 17 июня 2023 года. Напомним, что одновременно на трех флагштоках высотой 179,5 метра поднимаются три флага: исторические флаги Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик, а также Государственный флаг Российской Федерации. А узнать, подняли ли их сегодня, можно в режиме онлайн с помощью видовой камеры, установленной на «Лахта Центре».