Жары не будет. Синоптики рассказали о погоде на выходных

В ближайшие дни в республике ожидается слабый приток более влажного и менее жаркого воздуха, благодаря чему по большей части страны сохранится сухая и относительно прохладная погода. Кратковременные дожди и грозы могут пройти лишь в предгорных и горных районах. Температура воздуха немного снизится — на 2−3 градуса.