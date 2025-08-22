Жары не будет. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Максимальные значения будут держаться в пределах 35−37°C, а в воскресенье столбик термометра и вовсе опустится до 35.
Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Температура воздуха днём будет держаться на уровне 35−37°C, на юге и в пустынных районах возможно повышение до 40.
В ближайшие дни в республике ожидается слабый приток более влажного и менее жаркого воздуха, благодаря чему по большей части страны сохранится сухая и относительно прохладная погода. Кратковременные дожди и грозы могут пройти лишь в предгорных и горных районах. Температура воздуха немного снизится — на 2−3 градуса.
Ветер по республике будет дуть со скоростью 7−12 м/с, местами возможны порывы до 13−18 м/с с пыльной позёмкой.
Погода в Ташкенте
В столице также обойдётся без осадков: небольшая и переменная облачность, ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, возможны усиления до 12−15 м/с.
Температура сегодня днём и завтра составит 35−37°C, а в воскресенье понизится до 32−35°C. Ночью ожидаются комфортные 20−22°C.