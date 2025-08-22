Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жары не будет. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные, и, похоже, в этот раз август порадует жителей Узбекистана комфортной температурой.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°

Максимальные значения будут держаться в пределах 35−37°C, а в воскресенье столбик термометра и вовсе опустится до 35.

Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Температура воздуха днём будет держаться на уровне 35−37°C, на юге и в пустынных районах возможно повышение до 40.

В ближайшие дни в республике ожидается слабый приток более влажного и менее жаркого воздуха, благодаря чему по большей части страны сохранится сухая и относительно прохладная погода. Кратковременные дожди и грозы могут пройти лишь в предгорных и горных районах. Температура воздуха немного снизится — на 2−3 градуса.

Ветер по республике будет дуть со скоростью 7−12 м/с, местами возможны порывы до 13−18 м/с с пыльной позёмкой.

Погода в Ташкенте

В столице также обойдётся без осадков: небольшая и переменная облачность, ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, возможны усиления до 12−15 м/с.

Температура сегодня днём и завтра составит 35−37°C, а в воскресенье понизится до 32−35°C. Ночью ожидаются комфортные 20−22°C.