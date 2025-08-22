ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Рейс «Аэрофлота» из Челябинска в Москву задержали на 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске.
«Рейс СУ 1533 Челябинск — Москва авиакомпании “Аэрофлот”, статус — задерживается. Время вылета по расписанию — 7.20 (5.20 мск — ред.) 22 августа, расчетное время — 18.20 (16.20 мск — ред.) 22 августа», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержан на 11 часов по техническим причинам, а соблюдение прав пассажиров на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.