В полиции Ростовской области предложили запретить мигрантам трудиться в ряде сфер

В донском управлении МВД предложили запретить мигрантам работать курьерами.

Источник: Комсомольская правда

Перечень профессий, в которых нельзя работать мигрантам, предложили расширить в Ростовской области. Об этом рассказала врио начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД Виктория Григорьева.

— Сейчас в нашем регионе действует запрет на привлечение иностранцев. Это работа в фитнес-клубах и в деятельности, связанной с драгоценными металлами, — объяснила Виктория Григорьева.

В управлении решили выйти с инициативой к врио губернатора запрета работы мигрантов и в ряде других сфер. Речь идет о сферах сухопутного и трубопроводного транспорта, общественного питания, а также о почтово-курьерских службах.

Также Григорьева отметила, что в 2025 году число прибывших в регион иностранцев увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом.

